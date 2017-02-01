罹癌閨蜜一句話 小小瑜心痛飆淚

小小瑜。(取自臉書)

女星小小瑜（張芯瑜）去年獲相識14年閨蜜為她祕密籌辦30歲慶生會，讓她感動不已，然而天有不測風雲，這位閨蜜幫她慶生的隔日，就傳來罹癌消息，小小瑜更為此在電話那頭崩潰痛哭。

小小瑜慶生會隔天被閨蜜告知自己癌症確診，忍不住在電話那頭痛哭，不解為何好友平日生活作息正常又養身，還會罹患惡疾？眼見好友這半年來因為化療，頭髮掉光，更是讓她心痛不已。

據《ETtoday》報導，難過不已的小小瑜，還反過來被好友安慰「好險是我得到這個病，不是你們，我受得了」，一席話讓她眼淚再度潰堤。所幸閨蜜目前已成功取出癌細胞，化療也告一段落，令小小瑜深刻體認到沒什麼事比健康更重要的。

(中時電子報)