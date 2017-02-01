2017全球CEO母校排名 陸17所大學入選
澎湃新聞引《泰晤士高等教育》公布的數字，2017年度全球CEO母校排名。該榜單以大學授予世界五百強首席執行官的學位數量為評選依據，共收入全球一百所大學。其中大陸有17所大學入選，排名最前的武漢大學名列第7。
報導指出，報導指出，佔據榜首的哈佛大學共計授予了29個學位給26名五百強CEO，他們所在的公司2015年的收入總和為1.4萬億美元。排在第二和第三位的分別是斯坦福大學和巴黎高等商學院。
中國大陸地區共有17所大學入選。其中，排名最靠前的武漢大學排在第七位，共授予9個學位給5名五百強CEO，也是亞洲地區唯一一所進入前十的學校。其餘16所大學分別是：中歐國際工商學院（26）、山東大學（27）、清華大學（30）、南開大學（31），中國石油大學（35）、西南交通大學（57）、哈爾濱工業大學（58）、哈爾濱工程大學（59）、北京大學（61）、東北財經大學（61）、西安交通大學（69）、合肥工業大學（71）、北京科技大學（78）、華中科技大學（83）、上海交通大學（87）和西北工業大學（99）。
從國家和地區來看，美國共培養了231名五百強CEO，位列第一。中國大陸第二，貢獻了116名，法國、德國、英國、日本分列三到六位，各培養了68、46、40和35名。不過，這一數據與該國家地區的人口規模以及當地五百強企業的數量直接相關，大約三分之二的五百強CEO都是在公司所在地獲得的學位，因此並不能說明這些國家的高等教育體系具備顯著優勢。
(旺報)
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