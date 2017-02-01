猿隊洋投賽格威報到 備戰台日交流賽

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賽格威今年繼續效力桃猿，今正式向球團報到。(猿隊提供)

中職四隊今都正式進行年後春訓，Lamigo桃猿全員在屏東球場集合，其中去年洋將賽格威繼續來台效力，今也正式向球團報到，參與訓練備戰新球季。

賽格威去年出賽8場留下3勝1負，自責分率4.11，今年確定與球團續約，也因為準備參加台日交流賽，所以今就提早向球團報到。

猿隊今也公布熱身賽賽程，預計在7日對上國訓，隨後11、12日前往石垣島與日職羅德隊展開交流賽，返台之後，則陸續與中信兄弟、韓職二軍與大學球隊進行熱身賽，開始以賽代訓。

(中時電子報)