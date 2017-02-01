單身恐影響健康？陸網友：被逼婚才憂鬱
陸媒今天引述南韓一份研究報告報導，南韓逾9成單身者都是「一個人吃飯」，泡麵、麵包是首選；單身者健康水準較一般家庭低，而且罹患慢性病、住院率、憂鬱症等機率較高。
這則新聞引發大陸網友瘋傳，單身網友紛紛貼文說，「躲過了七大姑八大姨的狂轟爛炸，沒躲過小編的暗中偷襲，擾亂公共秩序罪」、「憂鬱的原因是被逼婚」、「雖然我單身但我不吃泡麵啊！」
新華社、新京報官方微博引述南韓增進健康開發院研究指出，單身未婚的人「自己吃飯」的比例明顯高於已婚者，泡麵、麵包等「湊合吃一頓」的傾向使這些單身者可能成為新的「健康弱勢群體」。
這份報告指出，南韓91.8%的單身者都是「一個人吃飯」，而有家室的南韓人單獨吃飯的比例為20.9%。
另有55%的年輕人表示，自己一個人吃飯時「只是簡單吃吃」。單身者的菜單前5名分別是泡麵、套餐、麵包、紫菜包飯、三明治。
這份報告指出，整體而言，單身者的健康水準較一般家庭要低，在罹患慢性病、住院率、憂鬱症、自殺衝動等方面與已婚者呈現較大差異。
報告說，中年單身患慢性病的機率為64.8%，而非單身中年男性患慢性病機率44.0%；疑患憂鬱症的比例，單身為27.2%，已婚者為8.8%。1060201
(中央社)
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