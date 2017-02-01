情人節首選 GODIVA傳遞甜蜜、傳遞愛

我要評比

GODIVA新品「情人節巧克力圓形禮盒9顆裝」。（圖片提供／GODIVA）

一年一度西洋情人節即將到來，還在煩惱禮物該送什麼?GODIVA推出情人節「愛情甜品盛宴」系列商品，以甜滋滋巧克力搭配情人節氛圍，甜蜜一整天。

連鎖巧克力品牌GODIVA推「愛情甜品盛宴」巧克力，包括草莓白巧克力、香草味黑巧克力、檸檬芝士蛋糕味牛奶巧克力、杏仁牛奶巧克力、香草味焦糖軟心牛奶巧克力與抺茶黑巧克力6種口味甜點巧克力，即日起於全台門市同步販售，一次多重滿足;其中「草莓白巧克力」內含草莓巧克力醬與香甜草莓醬，並以頂級白巧克力包裹，外觀仿蛋糕造型設計，如甜點般的巧克力，入口帶有濃郁草莓香氣，草莓醬微酸口感與白巧克力相得益彰，甜而不膩有戀愛感。

另一款「香草味焦糖軟心牛奶巧克力」設計靈感來自法式焦糖布丁，將焦糖軟心巧克力醬融入奶油巧克力醬中，佐以香草提味，充滿香氣的焦糖醬滿溢口中，融合焦糖布丁與巧克力雙重滋味，情人節首選。

愛情甜品盛宴系列由巧克力大師Yannick Chevolleau精心打造，以草莓蛋糕、薩赫蛋糕、檸檬芝士蛋糕、巴黎布列斯特泡芙、法式焦糖布丁及抹茶戚風蛋糕為靈感，推出6種口味巧克力，讓愛蔓延。

(中時)