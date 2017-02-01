廣東佛山700人修地鐵過春節

央視網2月1日報導，隨著交通的發展，有越來越多的城市選擇修建地鐵。2017至2018年是廣東佛山軌道交通土建基建大規模動工的時候，700多名施工人員，為了多爭取些時間，這個春節，他們選擇留在工地作業。

施工人員表示，作業區的工人平均年齡在40歲，大部分人都是第一次在工地上過春節。

(工商)