大陸消費者使用電信業務 1日起簽入網協定必須實名

我要評比

中國新聞網1日報導，去年底，大陸工信部印發關於規範電信服務協定有關事項的通知，該通知2月1日起實施。根據該通知，電信業務經營者與使用者訂立入網協議時，電信業務經營者應要求用戶出示有效身份證件、提供真實身份資訊並進行查驗，對身份不明或拒絕身份查驗的，不得提供服務。這意味著電信業務使用者簽入網協議必須實名。

(工商)