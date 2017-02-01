新北106年首件 罕見露脊鼠海豚擱淺死亡

新北市動保處於昨天晚間接獲通報，石門區老梅沙灘有死亡鯨豚擱淺，經前往現場勘驗後，發現是罕見的露脊鼠海豚幼體，死亡時間約2天，將送往台中科學博物館進行學術研究。

二一岸巡大隊富基安檢所人員今天帶領動保處及中華鯨豚協會人員前往現場勘驗後，確認是隻罕見的露脊鼠海豚幼體。動保處表示，新北市從1988年至今，僅有8件露脊鼠海豚的擱淺通報記錄，這也是新北市今年第1件的鯨豚擱淺通報。

動保處指出，這隻死亡的露脊鼠海豚，是隻母的幼體，長約120公分、重30公斤，研判可能是因病導致個體虛弱死亡，隨著潮水被沖上沙灘，後續將直接載往台中科學博物館進行病理解剖。

動保處表示，露脊鼠海豚俗稱江豚，屬瀕臨絕種野生動物，體型較一般海豚小，成體體長為120至190公分，體重為30至45公斤。

不過，和其他種類的海豚最大的不同是，江豚並無背鰭，背部僅有佈滿疣狀結節的背脊，且具有渾圓額隆，頭部也可自由轉動。

另外，動保處指出，江豚分布在印度洋到西太平洋近岸水域，主要又分為居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區等3個大類群，至於在台灣，主要出現在台灣海峽水域，金門、馬祖地區最容易發現牠們的蹤跡。1060201

(中央社)