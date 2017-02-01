WTA台灣賽 張凱貞莊佳容連兩屆首輪敗
台灣網球女將張凱貞與莊佳容的組合今天在台灣公開賽以兩個4比6不敵對手，連兩屆雙打在首輪出局。
世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open），1月28日起在台北小巨蛋進行。
2016年打下海碩盃亞軍的張凱貞/莊佳容，今天在雙打首輪賽事對上中國大陸女將張愷琳與日本女將日比野菜緒的組合。
這場比賽開賽後，兩人一下場就遭破發，開局便陷入1比4的落後，雖然之後也曾回破，但仍先以4比6讓出首盤。
次盤張凱貞/莊佳容在第3局先遭破發，又以1比3落後，接下來4局雙方各自兩度突破對手發球局，張凱貞/莊佳容只能再以4比6吞敗。
終場張凱貞/莊佳容就遭對手以直落二的盤數擊敗，無緣晉級，連兩屆台灣公開賽雙打都在首輪止步。
張凱貞表示，今天她的狀況很不好，下場後一直覺得提不起勁，感覺好像在球場上快睡著了，沒表現出應有水準，失誤太多。
莊佳容則說，今天她的前排沒幫到什麼忙，一開始下去覺得有點被動；這個球場很棒，只是在室內，聲音好像來的比實際速度更早一點，她自己的適應有點太慢了。1060201
(中央社)
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