澎縣長慰問航空辛勞 機場現人潮

農曆春節6天年假近尾聲，馬公機場現搭機與候補返台人潮，澎湖縣長陳光復今天慰問馬公航空站、各航空、軍警與縣府聯合候補平台工作人員，春節年假期間，讓鄉親都能順利往返。

由於春節年假今晚告一段落，澎湖縣政府在晚間7時40分包機1班來運年假結束鄉親返澎，晚間8時50分再由馬公飛高雄，各航空疏運順利，也首度未動用軍機。

陳光復今天前往馬公機場關心春節年假航空交通疏運情形，並在旅遊處長王馨珮和馬公航空站主任洪建男陪同一一慰問空軍馬基隊、各航空公司及航空站人員，向相關單位人員說聲「辛苦了」，對於他們犧牲假期，全力投入為春節航空運輸辛勤的付出，表達慰勉與感謝之意，並致贈水果。

陳光復也對縣府設於機場的聯合候補櫃台瞭解補位作業情形，慰勉縣府旅遊處所有執勤工作人員犧牲假日的辛勞。

縣府旅遊處表示，春節疏運運能，縣府除協請民航局協調華信、立榮及遠東航空公司加開班機及放大機型增加運能外，縣府主動再協調各航空公司增開18航班包機，並於春節假期疏運尖峰時段加派縣府同仁於航空站設置聯合候補櫃台或服務台，視機位需求協調加開包機，順利疏運台澎2地的鄉親往返。1060201

(中央社)