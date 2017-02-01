羅添宏贈索羅門群島植物誌 索國感謝

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駐索羅門群島新任大使羅添宏日前拜會蘇嘉瓦瑞總理期間，致贈「索羅門群島植物誌」，突顯台灣協助索國植物進行境外保種、同時也訓練提升植物標本保存技術，對此索國表達誠摯謝意。

索羅門群島總理府為感謝羅添宏於1月24日拜會蘇嘉瓦瑞總理（Manasseh Sogavare）期間，致贈「索羅門群島植物誌」的情誼，並突顯總理府對於台灣協助索國植物進行境外保種、同時也訓練提升植物標本保存技術重視，特於本月31日發佈新聞稿表達誠摯謝意。

羅添宏拜會時向蘇嘉瓦瑞說明，索國天然資源豐富、植物種類繁多，是全世界研究植物生態的最佳場所之一，中華民國基於兩國長久良好邦誼，希望能對索國生態保護有所貢獻，故由「國際合作發展基金」（ICDF）贊助「保種基金會」方式，派專家團至索羅門進行植物採集與調查，以提升索國植物在境外保種、標本保存的技術，維護索國生物多樣性。

蘇嘉瓦瑞甚表感激表示，感謝台灣長期以來在人道、醫療、農業、偏鄉發展及教育等各方面，提供許多協助，改善索國民眾生活，尤其在2000年族裔衝突期間，中華民國對於穩定索國政局貢獻卓著，索國政府與民眾均深深感謝。

他說，這次中華民國協助索國進行植物採集與保育，再度證明中華民國是索國摯友，未來索國將繼續在聯合國等國際場合，強力支持台灣、為台灣仗義執言。

羅添宏復以台索建交迄今34年，台灣深刻感受索國持續在國際場合上予台灣最堅定的支持。未來駐索羅門群島大使館將繼續努力推動各項合作計畫，造福索國人民，善盡國際人道義務，提升並穩固兩國雙邊關係。

本篇新聞稿甚受索國主流媒體重視，31日「島嶼太陽報」（Island Sun）於頭版及11版，「索羅門星報」（Solomon Star）於4版大篇幅報導，「索羅門國家廣播電台」（SIBC）也全天向索國其他離島廣播，積極宣傳台灣對索國的各項協助，對於強化索國民眾對台索邦交支持度甚有助益。1060201

(中央社)