女童保母家受傷命危 父母自責警覺不足
台南市1名1歲多的女童在保母家撞傷頭部命危，女童父母懷疑遭35歲的保母林姓女子施虐；回想女兒身上曾有不明瘀傷，但因相信保母說法而沒有追究，心中也很自責。
女童的父親翁姓男子今天出面說，1歲4個月大的女兒原本是由太太請育嬰假在家照顧。去年11月送到托嬰中心後因經常生病，夫妻兩人白天都要上班，才經朋友牽線，在去年12月13日把女兒交給林姓保母照顧。
翁男表示，林女同時還照顧自己的2歲兒子、及另一名受託照顧的1歲多男童。當時覺得林女家中環境很乾淨，人口也單純，因此放心把女兒交由她照顧，沒想到才1個多月就出事。
他說，現在回想起來發現，常常下午由太太去接女兒回家時，林女會向太太抱怨女兒常常哼哼叫、不愛睡覺、吃東西吃很久。太太幫女兒洗澡時曾在女兒小腿、額頭等部位發現瘀傷；但保母的說法是幾個小孩一起玩時，不慎跌倒弄傷。要是當時警覺性高一些，說不定能避免現在的狀況。
翁男指出，太太是很不容易才懷孕生下這名獨女；女兒平日活潑好動、愛吃東西，因此每個月多給保母500元的副食品費，讓女兒下午可多吃一次點心。過年前還訂了水果禮盒要送給保母，然後計畫帶著女兒到外地度假；結果現在除了守在醫院，夫妻兩人只能勤跑廟宇燒香祈福。
他說，每次短暫進加護病房探望女兒，總是輕聲的對女兒說，「不要怕，爸爸媽媽在家等妳，以後不會讓陌生人照顧妳了，要趕快好起來」。希望女兒能聽到爸爸媽媽的聲音，堅強撐過來。1060201
(中央社)
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