除夕到初三　陸景點迎來2.5億人次

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中國大陸官方統計，今年春節假日前四天（1月27日至30日，除夕至初三）全國旅遊接待總人數累計2億5810萬人次，較去年同期成長14.2%。

新華視點微博今天引述大陸國家旅遊局數據中心的數據作以上報導。此外，春節假期前四天實現旅遊收入累計人民幣3160億元（約新台幣1兆4697億元），較去年同期成長16%。 1060201

(中央社)