開工日微濕涼 3日氣溫回升好天氣

明天就是開工日，中央氣象局今天表示，明天清晨各地氣溫仍低，只有攝氏15到19度，白天起氣溫回升，3日、4日溫暖舒適，但5日又轉濕冷。

為期6天的農曆春節假期結束，中央氣象局表示，明天開工日，清晨全台各地氣溫仍低，北部和東半部只有14、15度，白天19度左右，迎風面會有短暫陣雨；中南部清晨氣溫同樣也偏低，但陽光露臉後高溫可達20度以上。

氣象局表示，週五（3日）、週六（4日）全台天氣晴朗穩定，北部高溫可以達到20度以上，中南部甚至上看25度到30度，降雨機率也不高，但是週日（5日）東北季風報到，迎風面北部和東半部有降雨，低溫也會下滑到15度左右。

氣象局補充，5日將是這波東北季風影響最明顯的時候，天氣濕濕冷冷，6日開始東北季風持續影響，但水氣減少，各地將轉為乾冷的天氣型態。1060201

(中央社)