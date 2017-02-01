青海雲杉生長地　陸北山森林公園火災

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青海雲杉的生長地，中國大陸青海省海東市互助縣北山國家森林公園青崗峽昨天晚間發生火災，經濄2個多小時的撲救，明火已撲滅，目前暫無人員傷亡，火災原因正調查中。

文匯網報導，大陸互助北山國家森林公園（又稱北山林場）1月31日下午6時20分左右發生火災，景區及林場迅速協調周邊兩個鄉鎮的森林防火人員和當地民眾及森林公安警察約800人趕赴現場撲救。

報導稱，青海省互助縣北山面積400多平方公里，是青海省著名的原始林區和旅遊景點。區內原始生態保存完整，植被茂密，森林覆蓋率達60%以上。

據考察，青海省互助縣北山植物資源有千餘種，定名的有737種，青崗峽主要以青海雲杉植物居多。1060201

(中央社)