前行政院消保官索賄 公懲會判撤職
前行政院消保官林譽倉，利用過去任職台北縣社會局官員機會，向知名墓園業者佯稱可打點擺平農業局官員刁難，涉嫌長期索賄逾千萬。公懲會判決林撤職並停止任用1年。
判決指出，原名林光銘的林譽倉自1976年至1991年4月止，擔任台北縣社會局科員、課長及專員，有主管殯葬、墓園業務之權責，林並於1976年9月間，與殯葬業者徐仲祥結識，1996年調升為行政院消保會消保官，但林藉故長期向徐男索討金錢、土地、墓位等財物，2003年徐因不堪林需求無度，出面向檢調檢舉林涉貪。
台北地檢署認定，林擔任財團法人私立頂福陵園管理基金會董事，由基金會每月支付行動電話費用，又接受殯葬業者徐仲祥每月10萬元固定酬勞；林另於2000年至2003年間分別收受徐仲祥售屋款項950萬、頂福陵園20坪墓位、710萬元匯款及頂福陵園公司50萬元股權等不法利益，北檢2003年12月依貪汙等罪嫌起訴林，並具體求刑16年，併科罰金200萬。去年高院更三審判林9年9月徒刑，褫奪公權6年。
監察院日前以林男行為有重大違法，提案彈劾，並移送公懲會審理。公懲會判決林撤職並停止任用1年。
(中時)
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