一人獨自飲酒吃飯 南韓單人家庭數居首

南韓官方最新統計，南韓單人家庭成為最普遍的家庭形式，獨自飲酒、獨自吃飯、獨自看電影的「單人消費」時代來臨，獨自生活已經成為南韓社會的一種趨勢。

南韓統計廳資料顯示，去年獨自生活的單人家庭數量為520.3萬戶，占整體（1911.1萬戶）比重27.2%，數量高居首位，較2010年（23.9%）增加了3.3個百分點。

南韓「亞洲經濟」分析，單人家庭數量居冠，肇因於晚婚及人口老齡化，使獨自生活的單人家庭數量不斷增加，同時，失業及經濟困難，也讓人傾向迴避集體活動。

由於單人家庭激增，促進了單人消費市場的繁榮。南韓農林畜產食品部去年底發表報告顯示，在接受問卷調查的3000多人中，有56.6%表示「曾獨自外出吃飯」，平均每月獨自吃飯次數為6.5次，其中男性更是高達7.3次。

獨自在家中吃飯的人也不在少數。而且在便利商店或家中獨自飲酒的人也正在不斷增加，根據統計，去年上半年，便利商店首次成為南韓酒類商品的最大流通管道。

除了獨自吃飯、喝酒，獨自看電影的人也持續大幅增加。CJ CGV院線表示，購買單人席的觀眾比重在2012年時僅為7.7%，2015年則達到10.7%，去年又增加至13.3%。

同時，獨自旅行也逐漸成為趨勢。據南韓旅遊企業Hana Tour統計，去年上半年南韓訂購1張機票的單人旅客達11萬人，較上年同期激增31%。1060201

(中央社)