高屏擴散差 空氣品質不佳

我要評比

受到大氣擴散條件不佳的影響，高屏地區空氣品質差，下午4時30分左右，屏東、潮州跟屏東（枋寮）測站的空氣品質指標（AQI）已達紅害等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，受到大氣擴散條件不佳的影響，高屏地區的空氣品質越晚越差，下午4時30分，屏東、潮州跟屏東（枋寮）測站的空氣品質指標（AQI）已達紅害等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、復興、前鎮、小港跟麥寮等測站的AQI則為橘色警戒，對敏感族群不健康等級。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060201

(中央社)