保母遭控疑虐童 台南市府：屬實即廢證

台南市1名1歲4個月的女童在林姓保母家撞傷頭部命危，台南市政府初步調查，林姓保母領有合格證照，執業1年多來沒有異常紀錄；但若真有不當對待幼童狀況，將開罰並廢止證書。

台南市政府社會局指出，1月23日發生的居家托育人員（保母）疑似不當對待幼童，使女童腦部受創陷入昏迷事件，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心第一時間已指派社工員前往醫院，瞭解女童狀況並提供家屬協助與關懷。

台南市社會局指出，女童家長已針對保母對幼童的傷害行為提出刑事告訴，由警政單位偵辦中。若經查屬實，將依據兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對保母處新台幣6萬元罰鍰並公告姓名，且廢止其居家式托育服務登記證書。

台南市社會局婦女及兒童及少年福利科科長郭元媛表示，台南市居家托育人員訪視管理機制，分1年4次新收托訪視、不定期例行性訪視及加強訪視，希望藉由訪視人員訪視機制，更能掌握托育人員收托狀況及品質。另外，托育人員每年還須接受18小時教育訓練。

台南市社會局長劉淑惠表示，保母人員應信守專業知能，最重要的是要有雙倍的愛心與耐心。若家長發現受托幼兒有健康或安全之虞，可撥打113全國婦幼保護專線通報，社會局將全力提供必要協助。1060201

(中央社)