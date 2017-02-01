保母遭控疑虐童 台南市府：屬實即廢證
台南市1名1歲4個月的女童在林姓保母家撞傷頭部命危，台南市政府初步調查，林姓保母領有合格證照，執業1年多來沒有異常紀錄；但若真有不當對待幼童狀況，將開罰並廢止證書。
台南市政府社會局指出，1月23日發生的居家托育人員（保母）疑似不當對待幼童，使女童腦部受創陷入昏迷事件，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心第一時間已指派社工員前往醫院，瞭解女童狀況並提供家屬協助與關懷。
台南市社會局指出，女童家長已針對保母對幼童的傷害行為提出刑事告訴，由警政單位偵辦中。若經查屬實，將依據兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對保母處新台幣6萬元罰鍰並公告姓名，且廢止其居家式托育服務登記證書。
台南市社會局婦女及兒童及少年福利科科長郭元媛表示，台南市居家托育人員訪視管理機制，分1年4次新收托訪視、不定期例行性訪視及加強訪視，希望藉由訪視人員訪視機制，更能掌握托育人員收托狀況及品質。另外，托育人員每年還須接受18小時教育訓練。
台南市社會局長劉淑惠表示，保母人員應信守專業知能，最重要的是要有雙倍的愛心與耐心。若家長發現受托幼兒有健康或安全之虞，可撥打113全國婦幼保護專線通報，社會局將全力提供必要協助。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。