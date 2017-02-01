菲共宣布終止單方面停火 但將繼續和談

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指責菲律賓政府未能兌現和談條件，菲律賓共產黨今天宣布終止對政府軍的單方面停火措施，但強調會繼續與菲律賓政府進行和平談判。

菲律賓共產黨發言人馬德洛斯（Jorge Madlos）在聲明中說，菲律賓政府未特赦目前正在獄中的政治異議人士，以及政府軍「悄悄侵蝕到人民民主政府的勢力範圍」，是菲共決定終止單方面停火的二大主因。

馬德洛斯宣布，菲共終止單方面停火的措施將於2月10日午夜11時59分生效。

菲律賓總統杜特蒂上任後，尋求與菲共重啟和談，希望在談判桌上解決叛亂問題。去年7月下旬，杜特蒂率先宣布政府單方面對菲共新人民軍停火，而菲共則於去年8月28日宣布單方面對政府軍停火。

馬德洛斯說，菲共的認知是，從去年8月28日菲共單方面停火後的60天以內，菲政府將依和談程序中取得的共識，釋放被視為政治犯入獄的約200名菲共成員。

杜特蒂曾向媒體表示，一旦釋放這些政治犯，政府將失去談判籌碼。

雖然決定終止單方面停火，菲共仍將在「1992年海牙聯合聲明」的架構內，繼續與菲律賓政府進行和談。馬德洛斯說，「戰鬥與談判是可以同時進行的，直到雙方解決根本分歧，取得永久和平為止。」

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天回應，菲共終止單方面停火不會影響政府軍，「因為即使是在單方面停火期間，他們還是沒有停止向地方商家勒索革命稅、招募人馬、焚燒巴士及設備、偷襲與綁架軍人。」

羅倫沙納說，在杜特蒂尚未宣布終止政府方的單方面停火之前，政府軍對菲共新人民軍的單方面停火依然有效，但會繼續維持地方平靜，追捕不法分子，政府不承認菲共對任何地盤有控制權。

菲共成立於1968年，透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，嚴重影響地方平靜及發展，歷任政府與菲共的和談停停走走，2012年艾奎諾三世政府拒絕釋放菲共政治犯，雙方再次破局。1060201

(中央社)