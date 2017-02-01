台鐵、警消不受勞基法約束？葉毓蘭：我們到底是什麼

台鐵光復站28日貼出公告，表示因人力問題，無人值班和售票。（台鐵產工提供）

台鐵產業工會為爭取勞工權益，除夕至初三號召500名員工「依法休假」，然台鐵卻對未出勤員工嚴懲。前警大教授葉毓蘭批評，台鐵員工和警消要求基本勞動人權時，卻被說是公務員，不受勞基法保障，她請問當權者「我們到底是什麼？」

台鐵產工以自力救濟的方式，發起「依法休假」的活動，訴求讓外界了解台鐵長期以來存在的勞力剝削問題，然未出勤的同仁卻將面臨台鐵嚴懲，政府更以台鐵產工的行為影響旅客和其他同仁，支持台鐵懲處。

「台鐵員工是既是公務員，又是勞工的特殊公務員，不受勞基法的約束。」葉毓蘭表示「警消不也是如此？！」，警消於爭取基本的勞動人權時，被說是公務員，不受勞基法保障，「希望像公務員能夠朝八晚五，回家看看白髮雙親，陪陪黃口小兒長大」，卻又不能正常勤修、正常上下班。

「我們到底是什麼？」她批評當權者，「不管是公務員，還是勞工雜役，也應該有最起碼的人權吧！」

(中時電子報)