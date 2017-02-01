台鐵、警消不受勞基法約束？葉毓蘭：我們到底是什麼
台鐵產業工會為爭取勞工權益，除夕至初三號召500名員工「依法休假」，然台鐵卻對未出勤員工嚴懲。前警大教授葉毓蘭批評，台鐵員工和警消要求基本勞動人權時，卻被說是公務員，不受勞基法保障，她請問當權者「我們到底是什麼？」
台鐵產工以自力救濟的方式，發起「依法休假」的活動，訴求讓外界了解台鐵長期以來存在的勞力剝削問題，然未出勤的同仁卻將面臨台鐵嚴懲，政府更以台鐵產工的行為影響旅客和其他同仁，支持台鐵懲處。
「台鐵員工是既是公務員，又是勞工的特殊公務員，不受勞基法的約束。」葉毓蘭表示「警消不也是如此？！」，警消於爭取基本的勞動人權時，被說是公務員，不受勞基法保障，「希望像公務員能夠朝八晚五，回家看看白髮雙親，陪陪黃口小兒長大」，卻又不能正常勤修、正常上下班。
「我們到底是什麼？」她批評當權者，「不管是公務員，還是勞工雜役，也應該有最起碼的人權吧！」
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。