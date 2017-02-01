讓人好害羞 浙江農民挖出男娃娃蘿蔔

中國大陸浙江省浦江縣虞宅鄉楓樹下村70歲村民許潮炳日前挖出2根奇葩蘿蔔。他說，自己種地幾十年，遇到過不少奇形怪狀的蘿蔔，但也是第一次遇到這麼逼真的「男娃娃蘿蔔」。

這2根「男娃娃蘿蔔」吸引了許多人圍觀，並一起合照。「男娃娃蘿蔔」的照片也在大陸網路瘋傳，不少網友打趣貼文說，「笑死我了」、「我看到的大概是根假蘿蔔」、「蘿蔔成精了」、「骨骼清奇」。1060201

(中央社)