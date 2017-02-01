春節收假 宜蘭旅遊人氣景點出爐
春節連假進入尾聲。據相關統計資料，大年初一至初四期間，重新開幕的國立傳統藝術中心入園總人數超過10萬人次，宜蘭縣府所轄的幾米公園也超過3萬5000人次。
傳藝中心委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會今天說，大年初一當天，園區入園人數就超過3萬5000人次，寫下園區有史以來單日入園人次最高紀錄。初二當天還維持約3萬4000人次。總計大年初一至初四期間，入園總人數已超過10萬人次。
宜蘭縣工商旅遊處初步統計，大年初一至初四期間，幾米公園參訪人數約為3萬5000人次，拔得頭籌；其次是梅花湖風景區，共約2萬9000人次；第三熱門景點是清水地熱約2萬2500人次。縣府所轄的21處風景區在大年初一至初四期間，參訪人數總計約20萬人次。
礁溪溫泉業者說，初一、初二宜蘭天氣晴朗，全家出遊走春民眾較多；但是初三、初四天氣轉陰雨，因此泡湯人數在初三後才較明顯增加。1060201
(中央社)
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