機捷團體試營運啟動 車頭風光搶先看

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機場捷運明天將進行為期1個月的試營運，桃園捷運公司今天下午公布影片內容，從駕駛艙角度飽覽沿路風光，同時並由桃捷員工蕭永中親自作詞作曲，陪伴國人一起體驗感動。

桃園捷運公司表示，明天是金雞年的開工吉日，機場捷運將同步啟動為期1個月的試營運，並先開放為團體試營運；事先登記的團體將可免費體驗機捷的便利與舒適性。

桃捷公司表示，在機捷試乘倒數1天，公布兩支影片，邀請國人坐進駕駛艙，介紹直達車及普通車各停靠站，帶民眾飽覽沿線風光，以及各站建築特色。

影片內容由桃捷員工蕭永中親自作詞作曲，希望讓民眾一起感受機捷所帶來的感動。1060201

(中央社)