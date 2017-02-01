假網拍第三方詐騙 夫妻檔落網稱缺奶粉錢

高雄一對黃姓年輕夫妻檔，因沉迷線上遊戲欠錢，去年9月在一名陳姓男子拉攏下，加入假網拍詐騙集團，在臉書「北區 三菱 Mitsubishi Evolution Lancer Virage 中古 改裝 汽材 買賣」等購物社團佯稱販售中古汽車材料，用LINE或私訊和買家約定交易後，要求對方先付款，但給買家的卻是商務飯店的訂房匯款帳號，等對方匯款後就和斷絕聯繫。

黃嫌等到飯店收到房錢後，再跑到飯店謊稱自己因故取消住宿要求退款，藉此詐取現金，其中一家飯店甚至因為黃男覺得品質較佳，乾脆偕妻大方入住，用被害人的錢免費享用住房和餐飲。

警方日前將黃姓夫妻檔查緝到案，發現他們詐騙數10起，得手近7萬元，夫妻供稱，因為小孩剛出生、沒奶粉錢才出此下策，令警方聞之搖頭。

刑事局表示，此手法為第三方詐騙的翻新版，所謂的第三方詐騙，指以雙面手法策略，一方面騙買方匯錢到另個不知情賣方的帳戶，另一方面騙賣方已匯款而將貨品取走，買方因而損失金錢，賣方除了失去貨品之外，還可能因買方報警而被列為警示帳戶。

警方呼籲，民眾網購應選擇具有保障交易安全機制的交易平台，同時避免私下交易和先付款後取貨；此外，建議賣家收到貨款後，應核對匯款人和取貨人的身分，若為不同人，可要求取貨人出示證明文件，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)