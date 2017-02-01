網球甜心現身 許文馨力挺張凱貞

「網球甜心」許文馨在場邊替乾妹張凱貞加油。（李弘斌攝）

莊佳容（左）、張凱貞在雙打首輪落馬，不影響姊妹們的好情誼。（李弘斌攝）

久違的「網球甜心」許文馨1日現身台北小巨蛋，不是以球員身分下場比賽，而是當起了「親友團」，坐鎮場邊替乾妹「網球精靈」張凱貞加油。雖然張凱貞和莊佳容在WTA台灣賽的雙打落敗，許文馨的到場還是讓張凱貞相當開心。

「我姊還是一樣很正！」張凱貞得意的說。許文馨則微笑表示：「我和凱貞從小就認識了，她就像我妹妹一樣呢。」

其實，褪下職網球員的身分，不用重量訓練強化肌力，穿上時裝與短筒靴子的許文馨，「甜美指數」還真是有增無減。「大概是不用曬太陽練球，皮膚自然就變白了吧。」許文馨表示，目前沒有重拾球拍的打算，最多就是打打乙組、過過球癮的囉。

(中時電子報)