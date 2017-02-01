初五迎財神 烘爐地南山福德宮湧人潮
年初五迎財神，新北市中和區烘爐地南山福德宮一早湧入大批信徒，排隊向土地公求發財「錢母」，信徒下山前都會摸摸土地公的鬍鬚、手杖及金元寶，象徵可以帶來財運，祈求未來一年好運滾滾、財運亨通。
年初五適逢年節最後一天假期，通往烘爐地南山福德宮的道路一早湧入車潮排隊上山，信徒排隊向土地公求發財「錢母」，隊伍蔓延數公尺，還有不少信徒特地從中南部北上。
南山福德宮擁有全台灣最大尊的土地公，24小時開放參拜，地處中和南勢角山麓，登高攬勝，不少民眾都會專程上山看夜景，順便求個平安，許多信徒遇到困難，都會來求抽籤尋求指引。
南山福德宮最出名的就是「子錢換錢母」的習俗，民眾拜完正殿後，可繞到後方的石窟小廟許願、換錢母，求得錢母後，再摸摸土地公的鬍鬚、手杖、金元寶，藉此招來財運。
(中時)
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