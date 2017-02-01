阿緯「點點心」遭員工家屬控訴「剝削9宗罪」

阿緯反擊前員工家屬不實指控。(本報系資料照)

男星阿緯（劉峻緯）引進港式飲茶「點點心」深受歡迎，之後更陸續在台中、韓國開分店，日前遭離職員工的哥哥在網路控訴9大罪狀，揭露餐廳幫奧客剝削員工、員工餐不夠、主管永遠在聊天並刁難員工、帶頭違反勞基法等黑暗面，對此阿緯也發聲明反擊，將對不實爆料保留法律追訴權力。

阿緯經營「點點心」被《蘋果日報》報導，遭離職員工家屬怒揭9大罪狀，包括員工餐不夠、員工不慎打翻飲料，需自費新台幣3萬元為客人送洗包包與衣服、員工有老闆內親可以不用做事、客人害員工打翻飲料卻遭責罵、主管只顧聊天、客人投訴員工送餐往嬰兒方向送，員工就被大聲責罵、休假不按勞基法走、餐點非現點現做，為加熱的冷凍產品、阿緯只關心日營收是否為排名第一、開工獎金非全部員工都有。

對於前員工家屬指控，阿緯隨後透過經紀人發聲明澄清，表示開幕至今大小賠償事宜，全由公司吸收，點點心職員也只有一位內親，是公司重要幹部，更強調公司絕無違反勞基法，稱自己在乎事情很多，不只營收，可能是該員工沒有注意到其他部分。

另外，阿緯聲明中更稱，台中店餐點全由台北當天製作，並由專業物流團隊每天配送台中，台中廚房即點即蒸，強調媒體聳動標題，屬不實爆料，將採取法律追訴權力。

(中時電子報)