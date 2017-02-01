高中生弄丟手機 辣媽女警助尋回
台中市一名19歲陳姓高中生與同學23日下午相約要到一中街商圈逛街，在搭公車時卻粗心將手機掉在公車上，陳生下車後發現很著急，火速衝往公園派出所求助，恰巧遇到28歲「辣媽女警」田佩玉在值班，田耐心安撫心急如焚的陳生，循線連絡客運站務人員，協助找到其手機，讓陳生展笑顏。
實在太厲害了！「辣媽女警」田佩玉利用私人手機精準定位尋找陳姓學生遺失手機的位置，接著持續撥打陳生遺失的手機號碼，在鍥而不捨努力下，不到半小時終於讓公車司機接起學生的手機電話，表明該手機失主因遺失報案，並前往領回。
失物再尋回，陳姓高中顯得相當開心，不斷感謝田佩玉，放下緊張心情，田向高中生說，自己是3個小孩的媽，自家小孩有時東西亂丟、常找不到，所以已經練就尋找物品的「好功夫」，謙卑的說：沒甚麼啦！
一旁洽公民眾，馬上認出長相清秀、曾擔任分局微電影女主角的田佩玉，年紀輕輕已是3個小孩的媽，表示十分驚訝，頻頻誇讚田是熱心為民服務的「辣媽女警」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。