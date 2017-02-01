高中生弄丟手機 辣媽女警助尋回

「辣媽女警」田佩玉（左）是3個小孩的媽，熱心幫陳高中生成功尋回手機。（張妍溱翻攝）

台中市一名19歲陳姓高中生與同學23日下午相約要到一中街商圈逛街，在搭公車時卻粗心將手機掉在公車上，陳生下車後發現很著急，火速衝往公園派出所求助，恰巧遇到28歲「辣媽女警」田佩玉在值班，田耐心安撫心急如焚的陳生，循線連絡客運站務人員，協助找到其手機，讓陳生展笑顏。

實在太厲害了！「辣媽女警」田佩玉利用私人手機精準定位尋找陳姓學生遺失手機的位置，接著持續撥打陳生遺失的手機號碼，在鍥而不捨努力下，不到半小時終於讓公車司機接起學生的手機電話，表明該手機失主因遺失報案，並前往領回。

失物再尋回，陳姓高中顯得相當開心，不斷感謝田佩玉，放下緊張心情，田向高中生說，自己是3個小孩的媽，自家小孩有時東西亂丟、常找不到，所以已經練就尋找物品的「好功夫」，謙卑的說：沒甚麼啦！

一旁洽公民眾，馬上認出長相清秀、曾擔任分局微電影女主角的田佩玉，年紀輕輕已是3個小孩的媽，表示十分驚訝，頻頻誇讚田是熱心為民服務的「辣媽女警」。

(中時)