初五迎財神 簡單DIY輕鬆求財
年初五迎財神，新北市中和區烘爐地南山福德宮一早湧入大批信徒，排隊向土地公求發財「錢母」，信徒下山前都會摸摸土地公的鬍鬚、手杖及金元寶，象徵可以帶來財運，祈求未來一年好運滾滾、財運亨通。
信徒厲曉風說，每年走春都會來南山福德宮參拜，會將錢母存入銀行中，希望可以為來年帶來更好的財運。
新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰指出，摸土地公手中的元寶代表求財運，摸鬍鬚是求福氣，柺杖則是求權勢、升官，都是會帶來吉利、順遂的好兆頭；撫摸虎爺的虎頭及鬍鬚同樣可帶來財運，民眾可以利用土豆、麻糬等供品來參拜。
翁敏杰說，民眾開工後可到銀行裝「銀行水」，放在今年的財位東北或西南，49天後將水喝掉，同樣可帶來財運，或是在一個紅包袋內放置10個1元、6個5元、8個10元，象徵「一路發」放置在米甕中招財，小小步驟就可以簡單招財帶來好運。
(中時)
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