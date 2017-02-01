NBA巫師雙衛開火破尼克 締主場15連勝

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美國職籃NBA華盛頓巫師隊畢爾（Bradley Beal）今天轟下28分，率巫師以117比101擊敗紐約尼克，將聯盟最長的主場連勝延續至15場。

法新社報導，今晚18投12中的畢爾表示，本季的巫師隊是歷來最佳。自從前身子彈隊於1979贏得NBA總冠軍後，這支球隊單季最多勝場數從未超過46場，季後賽也未挺進第2輪。

巫師隊莫里斯（Markieff Morris）挹注24分10籃板，沃爾（John Wall）15分13助攻。巫師隊贏球也取得5連勝，最近14場比賽贏了12場，本季戰績來到28勝20敗，在東區已排到第4名。

尼克隊波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與羅斯（Derrick Rose）分別因病、傷缺陣，安東尼（Carmelo Anthony）得26分，詹寧斯（Brandon Jennings）21分。尼克輸球後本季21勝29敗，在東區排第11，距季後賽末班車的老八席位已差距達3席。1060201

(中央社)