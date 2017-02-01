專治遠光燈？陸業者發明女鬼玻璃貼
後車遠燈常會影響前車視線，為對付愛開遠光燈的駕駛，大陸有業者發明了一款女鬼玻璃貼，只要後車一開遠燈，前車後玻璃的女鬼立刻現形，但此舉違法大陸交通法規，可能被罰人民幣200元。
法制晚報報導，大陸一些司機在車的後玻璃上貼著印有女鬼圖像的玻璃貼，就是要嚇唬濫用遠光燈的後車司機。這些印有女鬼的玻璃貼，貼在車子玻璃上，白天效果不明顯，夜裡在遠光燈照射下卻十分恐怖。
1月24日晚上8時許，北京市民王小姐開車行至玉泉營橋時，猛然看到前面一輛車的後車窗上冒出一張慘白的臉，定睛一看，是一名女子。女子臉色慘白，吐著鮮紅舌頭，黑洞洞的眼睛瞪著。
王小姐說，她當時沒反應過來，一腳急剎車，車子打橫，後面傳來煞車聲和叫罵聲，「你有病啊」，一輛車從後方追上，司機搖下車玻璃大罵。據了解，大街上被恐怖車貼嚇到的民眾並非個案。
這些恐怖玻璃貼在大陸購物網站上就可以買到，業者均在廣告圖片上用醒目的字體標註著「專治遠光燈」字樣。大部分恐怖玻璃貼的售價都在人民幣幾十元至幾百元不等，有反光效果的，比普通的玻璃貼還要貴。
不過，貼恐怖玻璃貼可能會被罰款，大陸一名警察說，按大陸交通法律，在機動車駕駛室的前後窗範圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品，交警可對當事司機處以人民幣20至200元（新台幣92至920元）罰款。1060201
(中央社)
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