陸翁種樹40年 巨雞造型超吸睛
今年是雞年，大陸江蘇省一名78歲的老翁酷愛蒔花種草，40年前他從友人手中收到一棵枸骨樹，如今這棵樹根不到3公分小樹已長成2.5公尺高的大樹。他將樹修剪成公雞造型，吸引不少人圍觀。
中國大陸入口網站新浪網以圖文新聞方式，介紹這棵公雞造型的巨樹。
老翁說：「現在，我每年都要修整兩三次，否則的話就不好看。」如今這棵雄雞造型的景觀樹身高2.5公尺，遠遠望去顯得十分威武。
報導指出，枸骨樹又稱鳥不宿，葉片上因長有利刺，因此鳥都不喜歡往樹上站，可想而知，老翁為巨樹整修做造型時，手上不知劃破了多少回。
不過，面對這棵雞形狀的巨樹，老翁說：「像這嘴、雞冠現在還沒弄好，脖子還粗了點」。現在來看的人比較多，來的人總喜歡拍照留念。也有人開價人民幣10萬元要買樹，他說這是一項樂趣，不想賣錢。1060201
(中央社)
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