新屋倉儲大火 濃煙火舌沖天

物流業倉庫發生火警。（楊明峰翻攝）

物流業倉庫發生火警。（楊明峰翻攝）

物流業倉庫發生火警，濃煙不斷從裡頭竄出。（楊明峰翻攝）

消防隊獲報出動大批人車前往灌救。（楊明峰翻攝）

桃園市新屋區民族路6段一處物流業的衛生紙倉庫1日下午傳出火警，火勢夾帶濃煙不斷竄出，方圓4、5公里的民眾都能明顯見到火光與濃煙。消防隊獲報出動77名警義消、32輛車前往灌救，目前已知無人員受困傷亡，火勢仍在灌救中。

(中時)