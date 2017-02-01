女星勇闖鹿特丹 1萬台幣遭竊自嘲「只能當難民」

《亮噴》導演李宜珊（右）和李雪與該片國際版海報合影，路邊也貼滿各入選短片的海報。（鹿特丹影展）

鹿特丹影展招牌標誌為最大獎金虎獎的老虎圖案。（取自李宜珊臉書）

李宜珊（右）和李雪打趣將自己化身成「東方神婊」，迎接影展最後一天放映。（取自李宜珊臉書）

台灣新銳導演李宜珊執導，新人李雪主演短片《亮亮與噴子》（《亮噴》）受邀至第46屆鹿特丹影展觀摩單元。2人上周攜片前往荷蘭，進行3天3場放映。李雪曾於去年金馬電影學院作品《自助洗衣店》演出，此行首度躍上國際大銀幕，自然樂不可支，開心到在荷蘭第一天佯裝「文青」逛大街，1萬多台幣先遭竊。

李雪在《亮噴》中飾演的女孩個性不羈，戲外同樣「放很開」，她當日「妝乎水水」逛大街，不料逛到服飾店，才經當地人提醒，包包被打開，400歐元（約13520元台幣）現金瞬間不翼而飛。讓她無奈在臉書上打趣說，「只能當難民，以泡麵度日。」

她首次演出短片，就在片中帶小孩，體會當媽的感覺，不少國外觀眾對她演出自然印象深刻。該片透過她和小嬰兒的一日磨合，傳達底層人民面對麻煩事的各種狀況。映後被問拍攝時趣事，原來李雪拍片時不敢貿然當眾「脫內褲」，沒想到導演李宜珊一口說要「那不然就一起脫」，讓現場觀眾爆出笑聲。

李宜珊3年前曾以短片《春風》入選第67屆坎城影展「短片角落單元」，此次以《亮噴》首次征戰鹿特丹，該片曾獲105年度「高雄拍」影像創作獎助計畫，去年在高雄電影節上放映，收獲好評。

提到鹿特丹影展的發現，她發覺幾部鹿特丹短片多是「沒劇情、沒對白」的Video Art，讓她深感創作者獲最大自由，「想，就去做，是鹿特丹給我最大的啓發。」

此外，該影展注重原創，除Video art（錄像藝術），乃至成本極低，卻獨具實驗性的影像也是影展青睞的對象。包括大陸導演張元的《兒子》、韓國名導洪尚秀《豬墮井的那天》、婁燁《蘇州河》、李康生《不見》等，都曾在鹿特丹獲榮譽。

(中時)