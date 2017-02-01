男神也愛美！張瀚元保養全靠它
西洋節情人節將至，男生保養備受重視，美妝業者統計，近年男士保養成長比往年攀升1成，加上情人節送禮熱潮，男性保養可望在2月份達到銷售高峰。
美妝品牌Three彩妝師徐郁嘉表示，男生的肌膚其實比女生敏弱，像冬天乾燥氣候很多沒有習慣保養的男生皮膚會因為過乾而出現泛紅、乾癢，加上男生通常清潔會過度用力，以及選擇去油力強的清潔品，這都容易讓肌膚受傷。導正男生的保養觀，第一點就是使用清潔品，一定要充分起泡，透過泡沫帶走髒汙，而不是用力搓就好，第二點，則是清潔後30秒內，擦上保養品。
Three男士保養品系列訴求紳士保養，以香氛聞名的Aromatherapy Associates旗下也有隱藏版男生保養，而雅男士從雅詩蘭黛集團交棒盧亞後開出佳績，品牌公關說，業績比預期多了1到2成，法國Graine de pastel發表菘藍皇家抗老精華油，菘藍籽萃取的濃郁精華油，可用於臉部及身體肌膚，提供肌膚所需滋養，男女皆宜。
男星張瀚元則認為，「基本的臉部保養是一定要的，睡前會抹一些保濕或精華液，偶爾也會敷面膜，讓肌膚保水，畢竟我也挺愛美！」另外，他也大推運動也是很好的保養品，可以幫助新陳代謝變好，而他今年已開始籌備拍攝武俠電影，他也請粉絲拭目以待。
(中時)
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