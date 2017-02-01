專家說耳朵別亂挖 其實耳屎好處多多？
一般提到耳朵清潔，大部分的人都會想到拿棉花棒清潔耳道，如果你也三不五時的會這樣做的話，建議你還是減量甚至戒掉這壞習慣吧。
因為根據美國科學院耳鼻喉科的研究，除了提醒人們不要過分清洗耳朵之外，也不要拿異物往耳道裡面捅，即使是棉花棒也最好不要，因為人體會自己逐步將多餘的耳屎排出體外，這樣做其實對耳朵清潔沒什麼幫助，且當棉花棒伸進耳朵內時，還會導致中耳的耳屎分泌過多。
不少人都覺得黏黏黃黃的耳屎好噁心，但其實耳屎的作用就是在防止外界的異物進入耳朵，透過下顎運動或細胞新陳代謝，耳屎會逐漸變硬，最終自己排出體外。而研究人員也提到，掏耳朵這個動作實際上會對耳朵造成傷害，表面上好像是挖出耳屎、清潔了耳道，實則也為耳道留下了永久性傷害。
除此之外，耳屎也給喬治亞理工學院的博士生諾艾爾(Alexis Noel)帶來了靈感，在某次潛水後，諾艾爾的男友耳道進水，遲遲未排出，就醫後醫生才說水並沒有再往裡灌，因為被耳屎擋住了，也因此激發了諾艾爾想要了解為何爾史能擋水的原因。
之後諾艾爾收集了許多種動物的耳屎，調查後發現不同動物間，耳屎形狀大小、分布方式、厚度等居然都極為類似，而就在探究不同動物耳道構造後，研究結果發現，耳屎屬於一種非牛頓、剪切稀化流體，這代表如果耳屎存在於耳朵內，不受外力干擾時，型態將是又厚又黏的一大坨，但當外力介入後，它便會流動得更快，這也正好解釋了來自下顎的運動，會將耳屎排出體外，而也正是這一種特性，讓耳屎就像耳朵裡的過濾網一般，幫人體擋住了從外界來的水及異物。
看似不起眼的耳屎，居然被後有著大學問，諾艾爾也被此發現激發了靈感，表示一旦搞清楚了耳屎詳細運作原理之後，要試著看看能否將其運用在新科技上。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。