專家說耳朵別亂挖，其實耳屎好處多多？ (達志影像/shutterstock提供)

一般提到耳朵清潔，大部分的人都會想到拿棉花棒清潔耳道，如果你也三不五時的會這樣做的話，建議你還是減量甚至戒掉這壞習慣吧。

因為根據美國科學院耳鼻喉科的研究，除了提醒人們不要過分清洗耳朵之外，也不要拿異物往耳道裡面捅，即使是棉花棒也最好不要，因為人體會自己逐步將多餘的耳屎排出體外，這樣做其實對耳朵清潔沒什麼幫助，且當棉花棒伸進耳朵內時，還會導致中耳的耳屎分泌過多。

不少人都覺得黏黏黃黃的耳屎好噁心，但其實耳屎的作用就是在防止外界的異物進入耳朵，透過下顎運動或細胞新陳代謝，耳屎會逐漸變硬，最終自己排出體外。而研究人員也提到，掏耳朵這個動作實際上會對耳朵造成傷害，表面上好像是挖出耳屎、清潔了耳道，實則也為耳道留下了永久性傷害。

除此之外，耳屎也給喬治亞理工學院的博士生諾艾爾(Alexis Noel)帶來了靈感，在某次潛水後，諾艾爾的男友耳道進水，遲遲未排出，就醫後醫生才說水並沒有再往裡灌，因為被耳屎擋住了，也因此激發了諾艾爾想要了解為何爾史能擋水的原因。

之後諾艾爾收集了許多種動物的耳屎，調查後發現不同動物間，耳屎形狀大小、分布方式、厚度等居然都極為類似，而就在探究不同動物耳道構造後，研究結果發現，耳屎屬於一種非牛頓、剪切稀化流體，這代表如果耳屎存在於耳朵內，不受外力干擾時，型態將是又厚又黏的一大坨，但當外力介入後，它便會流動得更快，這也正好解釋了來自下顎的運動，會將耳屎排出體外，而也正是這一種特性，讓耳屎就像耳朵裡的過濾網一般，幫人體擋住了從外界來的水及異物。

看似不起眼的耳屎，居然被後有著大學問，諾艾爾也被此發現激發了靈感，表示一旦搞清楚了耳屎詳細運作原理之後，要試著看看能否將其運用在新科技上。

(中時電子報)