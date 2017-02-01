不當「無牙老虎」 公平會爭取搜索扣押權

公平交易委員會新任主委黃美瑛(左2)、新任副主委彭紹瑾(左1)今日上任。(公平會提供)

公平交易委員會新任主委黃美瑛、新任副主委彭紹瑾今日上任，兩人未來施政目標包括修法讓公平會有搜索、扣押的調查權，好直接取得業者違法證物，以利破案。在修法時程上，也力拚在立法院今年新會期送審，盼能擺脫「無牙老虎」的笑名。

公平會雖依《公平交易法》維護交易秩序和消費者權利，但過去受限於沒有搜索扣押權，執法時綁手綁腳，難以深入調查，常被譏為「無牙老虎」。甚至外界質疑公平會查案績效低落時，缺乏搜索扣押權往往成了官員對外說明的理由。

彭紹瑾指出，搜索扣押須有司法警察的身分才能執行，例如警察、憲兵、調查員等，一般公務員雖無此身分，但仍能透過立法增訂權限，例如海關人員就能透過《海關緝私條例》執行搜索扣押。未來希望能修正《公平交易法》，讓公平會的搜索扣押權得到法源依據，修法時程內部還要討論，但理想情形是立院今年新會期就能送入審查。

談到Uber等新型態的經濟行為衍生的爭議，彭紹瑾表示，Uber雖自稱是網路服務，但事實上有涉及交通的載客承攬運送等行為，業者進到台灣來經營，就要受我方法令規範，納管、納稅、納保，並非不讓業者經營，而是要接受政府管理，假如有不公平的競爭行為，公平會可能也會祭出處分。黃美瑛則說，解決Uber問題是施政工作首要項目之一，將加強與交通部跨部會協調處理。

近期一例一休上路後，有企業反映人事成本提高致經營成本上漲，必須漲價因應，造成物價波動。對此，黃美瑛說，會觀察一例一休對物價的影響，假如業者們有聯合漲價的情形，公平會就會介入處理，一旦察覺有異，一定主動關心，相信對業者們會有警惕的作用。

公平會前主委吳秀明、前副主委邱永和任期至1月31日屆滿，因而卸任，公平會今日舉辦交接典禮，由政務委員陳添枝監交。新任主委黃美瑛為台北大學經濟系教授兼系主任，曾在2005年至2010年擔任過公平會的委員。新任副主委彭紹瑾則有法律專長，除了曾任民進黨立委外，也擔任過大學法律系副教授及檢察官。

(中時)