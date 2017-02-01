喜迎金雞年 東勢客家文化園區品茗話說客家
台中市政府客委會為讓民眾體驗客家飲茶的生活藝術，今、明二日下午1時至4時在東勢客家文化園區辦理「茶席品茗話說客家」活動，搭配多位音樂家現場演奏，讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，欣賞客家建築之美！
客委會主委劉宏基表示，除茶席品茗活動，客委會也在東勢客家文化園區舉辦「金雞報喜-新春客藝展」，展出台中市10位藝術大師書畫作品；展期即日起至2月19日止，希望藉由一系列新春活動，吸引民眾前來走春，欣賞客家文化豐富的人文藝術。
東勢客家文化園區茶席現場邀請宋鈺惠、江欣穎、陳芳荺等多位音樂家，分別帶來大提琴、二胡及笛子等精采演奏，遊客可一邊欣賞清新悠揚的旋律，一邊品嘗茶香與濃濃的客庄年味。
劉宏基指出，「茶席品茗話說客家」活動，在園區內布置不同主題的茶席，帶領民眾體驗飲茶的生活藝術；讓民眾在意境悠揚樂聲中，細細品味茶香，欣賞客家建築之美，兼具視覺、聽覺、味覺的體驗，為年假注入一股輕鬆、慢活的藝文新饗宴。
(中時)
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