桃園新屋倉庫大火 火焰沖天

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桃園市新屋區民族路六段一處工廠倉庫今天下午5時8分傳出大火，由於現場囤積大量製紙材料，火勢一發不可收拾，數公里外都可以看到濃煙竄出。

桃園市政府消防局表示，新屋區民族路六段的工廠傳出大火，消防局立刻調派第二大隊新屋分隊77名消防、義消人員、32輛消防車、救護車前往支援。

消防局表示，起火處為地上一層的鐵皮建築倉庫，由於現場囤積大量製紙材料，火勢一發不可收拾。

消防局初步回報無人員受困，至於意外發生主因，仍待進一步調查。1060201

(中央社)