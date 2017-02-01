美防長首訪韓日 將強調對盟邦安全承諾

在北韓飛彈計畫引發關切及與中國的緊張關係升高之際，美國總統川普任命的國防部長馬提斯本週將首次出訪亞洲，預料將會強調美國對重要盟友南韓和日本的安全承諾。

這將是退役陸戰隊將領馬提斯（James Mattis）自上任後首次出訪，也是川普內閣首位出訪海外的首長。

官員表示，馬提斯先到訪亞洲，而非走訪派駐伊拉克或阿富汗部隊，意在重申與駐紮將近8萬美軍的2個亞洲盟邦日韓之間的關係，以及整體亞洲地區的重要性。

美國的掛保證將至關重要，因為川普在選戰期間質疑這類同盟耗費龐大，他也因下令美國退出日本極力擁護的跨太平洋夥伴協定（TPP）而震驚亞洲。

不願具名川普政府官員表示：「這傳遞出掛保證的訊息。」

官員說：「對選戰期間是候選人而如今是現任總統川普對結盟存疑，將會退出美國在亞洲所扮演傳統領導角色感到擔憂的所有人，這是給他們的訊息。」

川普近日已分別和日本及南韓領袖談過話，10日將在華府會見日本首相安倍晉三。

馬提斯1日啟程，將先造訪首爾，3日訪問東京。1060201

(中央社)