浙江農田挖出「男娃娃蘿蔔」，形狀特異登微博熱搜。(圖/翻攝自新浪浙江微博)

這2根蘿蔔超有「人性」！近來大陸微博瘋傳一張照片，為浙江省楓樹下村村民所挖出的2根奇葩蘿蔔，經由網路曝光，立刻引起熱烈討論；而挖到該蘿蔔的人稱，這是自己頭一遭遇到「男娃娃蘿蔔」。

近來微博瘋傳2根蘿蔔照，只見照片裡的蘿蔔形狀頗為特異，其不但長出兩隻腳，兩腿之間還夾著一根小蘿蔔，乍看還真頗有人味。對此，挖到該蘿蔔的70歲村民許潮炳驚奇地說道，自己種地幾十年，也遇過不少奇形怪狀的蘿蔔，但這是第一次遇到這麼逼真的「男娃娃蘿蔔」。

照片曝光後，立刻引起熱烈討論，不少網友笑稱，畫面實在有點害羞，更有人打趣地說道，「蘿蔔成精了！」

事實上，蘿蔔會變成這樣，可能是種植時根部受到擠壓，讓主根彎曲，像是土壤質地黏重，或是土中有石頭、樹根等，都會影響其生長造成特殊形狀產生。

(中時電子報)