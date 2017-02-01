世界網球美女第16名 她這樣說…

盧森堡美女米內拉在《WTA Hotties》評選的2016年世界網球美女中排名第16位。（台灣公開賽提供）

在《WTA Hotties》評選的2016年世界網球美女前20名中，有兩人這次造訪台北參加WTA台灣賽。其中排名第16的盧森堡美女米內拉（Mandy Minella），1日再以兩個6比4淘汰大會第3種子賈西雅（Caroline Garcia），闖入女單8強。

儘管已是31歲的人妻，擁有白皙皮膚的米內拉依舊氣質出眾，談到去年被《WTA Hotties》評選為世界網球美女第16名，米內拉笑著說：「這個排名很棒啊，比我的世界排名（女單93）高多了，這是很好的肯定，我很高興能夠上榜！」

米內拉說，過去只有替贊助商拍過一些宣傳照片，倒沒有以時尚模特兒入鏡的經驗。「那種事情留給專業的就好了，不過如果我的形象能對商品或活動有幫助，我也不排斥各種嘗試。」

米內拉拿下關鍵分後振奮握拳。（李弘斌攝）

米內拉不但長得正，今年開季狀況也非常理想，繼上月在澳洲荷巴特後，又於台灣公開賽打入8強。而她打世界排名25的賈西雅很有一套，全場讓對手發生47次非受迫性失誤，拿下生涯對戰3連勝。

「其實前兩次已經很久了，當時她（賈西雅）還很年輕，現在成長很多了。」米內拉說：「唯一優勢也許是我了解她，知道怎麼跟她打。今天我的切球很銳利，一發也得了不少分。今年開季感覺不錯，希望可以繼續維持下去。」

第2次造訪寶島，米內拉表示感覺不錯，「我記得去年台灣賽在高雄遭遇（謝）淑薇，觀眾很多，氣氛很好。我和（張）凱貞及她哥哥都是好朋友，很高興能再次來到他們的國家比賽。」

(中時電子報)