開春金雞報喜 澎湖求職送彩蛋

春節假期結束，勞動部澎湖就業服務中心舉辦求職金雞報喜活動，明天起一連兩天，前往中心洽公求職的前30位民眾，就可獲彩蛋，祈求金雞年好運連連。

澎湖就業服務中心明天起開春上班，舉辦「金雞報喜，求職好運旺旺來」活動，凡2日和3日兩天前往中心洽公的民眾，每天前30名可獲得1顆彩蛋，象徵金雞迎來好運到，還可參加摸彩，有機會抽到精美禮物。

澎湖就業服務中心除了明天舉辦求職金雞報喜活動外，16日還將舉辦雇主座談會，民眾有關求職求才訊息，可撥打中心專線(06)9271207洽詢。1060201

(中央社)