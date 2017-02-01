以軍制警 杜特蒂授權軍隊逮捕惡警
為「清洗」警隊內部害群之馬，菲律賓總統杜特蒂今天授權軍隊逮捕不肖警察。
杜特蒂今天在馬拉坎南宮為晉升軍官主持宣誓儀式時坦承，在他委以掃毒重任的警隊傳出醜聞之後，他剩下的選擇已經不多，而軍隊是其中一個選項。
他說，「如果我不把你們加入掃毒戰場，沒有人可以監督濫權警察。」
菲律賓國防部今天下午發布聲明，要求馬拉坎南宮就杜特蒂的指示正式行文，作為部隊落實的法令依據。
警察反毒大隊多名不肖成員去年10月18日假掃毒之名，綁殺了一名韓商，之後還向家屬勒贖。自此，警察「假辦案真勒索」案件接二連三被揭發，杜特蒂大為震怒。
杜特蒂說明，軍人的執法權將源自於去年9月宣布的「全國緊急狀態」。
2016年9月初，杜特蒂的家鄉納卯市遭到恐怖攻擊，造成15人死亡、逾70人受傷，杜特蒂當時以「無法紀暴力」為依據宣布的全國緊急狀態，賦予軍隊協助執法的權力，迄今尚未取消。
杜特蒂失望表示，菲律賓警隊裏大約有6000名害群之馬，涉及毒品交易與其他不法行為，「警隊內部的貪腐文化很嚴重」。
警方已於昨天正式解散菲警反毒大隊，改立反情蒐特別行動組，專門調查、拘捕警界內部害群之馬。在警隊完成「內部清洗」之前，菲國掃毒工作將由隸屬於總統府的緝毒署以及軍隊特定單位執行。1060201
(中央社)
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