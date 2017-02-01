印度新財年經濟成長6.75%到7.5%

印度財政部長賈特里今天在國會公布新財政年度總預算案，預估2016年4月到2017年3月的財政年度經濟成長率為6.5%，下個財政年度的經濟成長率預估為6.75%到7.5%之間。

這是印度總理莫迪去年11月突然宣布廢除86%的流通貨幣，對印度經濟造成嚴重衝擊後，印度財長公布的首份財政預算案，擴大對農村、基礎建設和消除貧窮等領域的投資。

雖然印度中央政府不斷強調廢鈔政策不會對印度經濟造成太大影響，但隨著民間缺現金而出現消費萎縮，製造業12月採購經理人指數低於50，顯示製造業萎縮。在印度政府這份新預算案中，也證實多位經濟學家的預期，印度2016年4月到2017年3月財政年度的經濟成長率下滑到6.5%，連官方先前下修預測的7%都未達到。

但賈特里在國會上聲稱，最糟糕的現金緊縮情況已經結束，將不會影響4月1日起的新財政年度。一份製造業調查報告顯示，印度的產業正在逐漸恢復正常。

賈特里強調，印度仍是全球經濟的成長引擎，但印度的經濟前景面臨如美國升息、油價上漲和全球化衰退跡象顯現等風險。

因此，印度財政部預測，印度新財政年（2017年4月到2018年3月）的經濟成長約在6.5%到7.5%之間。這遠低於莫迪政府先前希望達到8%經濟成長率的目標。

印度新財政年度也擴大在公共交通等基礎建設的投資，包括興建高速鐵路在內的發展與建設編列1.31兆盧比（新台幣約6500多億元）預算，興建3500公里的鐵路；印度還編列6400億盧比（新台幣3200億元），用來興建國家高速公路。

印度政府在2019年前，將斥資興建1000萬棟房屋給沒有房子住或居住在以泥土、稻草和樹葉建成「Kutchahouse」的窮人居住。

為使印度更容易吸引外資，賈特里宣布將關掉外國投資促進委員會（Foreign Investment Promotion Board），減少一層官僚系統的干預。

賈特里同時也把新財年的赤字目標提高到印度國內生產毛額（GDP）的3.2%，以支應預算案的需要。標準普爾曾警告，印度公共債務占GDP比例已經過高。1060201

(中央社)