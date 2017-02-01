玩相機也騎重機！3位不老騎士：找回年輕

60歲林傑瑞（右起）、70歲陳西湖、57歲劉光哲，雖有年紀，但玩起重機比年輕人毫不遜色。（高錦如攝）

他們不僅玩重機，也常帶著相機，替彼此拍下照片。(林傑瑞提供)

3人騎重機出遊，也相互帶相機幫彼此拍照。(林傑瑞提供)

竹崎鄉民林傑瑞、劉光哲、陳西湖常相約騎重機到處跑。(林傑瑞提供)

嘉義縣竹崎鄉民林傑瑞、劉光哲、陳西湖，這3位平均年齡為62歲的長者，不僅會玩相機也會玩重機，心裡更是住有18歲的重機夢，3人常說走就走，騎著重機到處跑，他們不約而同說：「騎重機找回年輕。」

60歲林傑瑞、57歲劉光哲，以及70歲陳西湖，雖有年紀，但各自牽起一台200公斤重的重機，卻毫不費力，林傑瑞說，只要平衡感掌握好，女生也能輕而易舉騎上重機。

憶起那年代，劉光哲、陳西湖感嘆，當時只有擋車可騎，且也買不起哈雷機車，加上物質需求大於夢想，漸漸步入軌道後，才有多餘的時間和金錢追夢。林傑瑞表示，他們騎重機主要是騎帥不是騎快，除圓重機夢，也追回年輕感、放鬆心靈。

不僅騎重機，他們也會玩相機，重機後面的箱子打開，裝的是單眼相機、腳架，林傑瑞從事中古相機買賣30年，對相機小有研究，陳西湖也自50年前就開始玩起相機，他說，第一台相機現在仍保存得很好，劉光哲也從20幾歲開始接觸相機，3人出遊常幫彼此拍照，互相交流技術。

他們因興趣相似，同是熱愛大自然、對相機、重機著迷，於4、5年前就結交為好友，常說走就走，騎著重機、帶上單眼相機、腳架到處跑，林傑瑞說，接下來將挑戰10小時的車程騎到花蓮。

(中時)