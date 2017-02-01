陽岱鋼巨人春訓首日 就轟3發全壘打

陽岱鋼巨人春訓首日，打擊練習就轟出3發全壘打。(本報資料照)

旅日好手陽岱鋼今參加巨人隊春訓，並與坂本勇人、去年季末簽下的洋炮麥基(Casey McGehee)與上個球季陣中中心打者瓊斯(Garrett Jones)，四人同組進行打擊練習，陽岱鋼共轟出3發全壘打，展現好手感。

巨人隊今展開春訓，對於新加盟的兩位打者陽岱鋼與麥基，首席教練村田真一也在打擊練習時從旁觀察，並表示，麥基都能準確打中擊球點，陽岱鋼則是展現好的擊球飛行距離。

首日練習，陽岱鋼就在打擊練習中，轟出3發全壘打，還包含一發飛過中左外野大牆，陽岱鋼回應，今天打擊練習，主要是好好瞄準反方向去攻擊。

(中時電子報)