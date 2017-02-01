雲南警方破獲販毒案 毒品數百公斤

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中國大陸雲南警方近日破獲一起特大武裝販毒案，查緝過程中與犯罪嫌疑人發生激烈槍戰，導致2名員警受傷，2名嫌疑人死亡，最終繳獲海洛因、冰毒（甲基安非他命）及鴉片共計330公斤。

新華社今天報導，1月28日淩晨，販毒分子駕駛兩輛越野車運送毒品，被雲南省德宏州隴川縣查緝民警攔截。

犯罪嫌疑人當時持槍向民警射擊，執勤民警當場擊斃1名犯罪嫌疑人，擊傷並抓獲1名犯罪嫌疑人，這名犯罪嫌疑人經搶救無效次日死亡。現場繳獲毒品海洛因、冰毒及鴉片共計330公斤，制式手槍1支、子彈10發。

在查緝過程中，犯罪嫌疑人投擲手榴彈，並與查緝民警發生激烈槍戰，導致1名民警和1名輔警中彈受傷。目前，二人已在醫院成功接受手術治療，無生命危險。1060201

(中央社)