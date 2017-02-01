中華隊赴澳移訓 胡金龍還是想著高球
富邦悍將球星胡金龍愛打高爾夫出了名，實力也有職業球員水準，在棒球、高球領域都是好手，今年他入選經典賽中華隊，2月4日將啓程前往澳洲移地訓練，出發前他心裡還是念著高球，一直思考該怎麼把球桿帶去澳洲。
中華隊為備戰3月在韓國舉行的世界棒球經典賽，放完年假後昨日在台中開練，2月4日將出發澳洲黃金海岸進行近2周的移地訓練，昨日後勤團隊向全隊叮嚀赴澳的注意事項，但胡金龍比較關心的是，有沒有辦法把自己的高球桿帶到澳洲。
「去澳洲更該打高爾夫啊。」中華隊在澳洲將入住的飯店，園區內就有高爾夫球場，而且1月曾和台灣旅美職業高球好手潘政琮切磋球技的胡金龍提到，潘政琮的教練好像也在澳洲當地，不斷透露出想打高球的想法，訓練中的空擋，胡金龍邊講還邊做著揮桿動作。
(中時電子報)
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